Renaissance de la Tefaf, le temple du monde de l'art international, à Maastricht

Venue de Montréal « La corde sensible » de René Magritte. ©EdA J-L. R.

Souvenez-vous ! En 2020, malgré la menace grandissante du Covid-19, la 33e Tefaf ouvre « grandes » ses portes le 5 mars. Quelques jours plus tard, le 11 mars, la déferlante du virus emporte la manifestation. Un exposant d’origine italienne est positif au virus et la fermeture s’impose enfin aux organisateurs qui auront encore attendu 3 jours entre ce cas avéré et leur prise de décision… Résultat ? Des dizaines de marchants d’art affirmant y avoir été contaminés, sans compter les autres visiteurs, et des polémiques sur les responsabilités et l’impact de ce cluster s’étant démultiplié à l’international. Pas très porteuse pour l’image de l’événement que cette gestion chaotique.

Un casse non encore résolu

Souvenez-vous encore… En 2022, après deux nouvelles éditions traditionnelles annulées à cause de la pandémie, une édition réduite est programmée fin juin. Et le 28, en fin de matinée, quatre hommes réalisent chez un joaillier londonien un casse exceptionnel. Plusieurs bijoux, dont un diamant qui dépasserait les 25 millions €, sont emportés. On a très peu communiqué officiellement sur cette inconcevable attaque à la masse et avec armes dans cet antre mondial de l’art et ici de la haute joaillerie.

Quant aux quatre malfaiteurs, au look british, casquettes, blazers et lunettes fumées, ils courent toujours. L’enquête avance a-t-on pu apprendre, tiens, tiens, quelques jours avant le vernissage « sur invitation » de la Tefaf 2023. Et ce serait toujours le gang des Pink Panthers, groupe de bandits spécialisés dans les cambriolages de bijouteries de luxe, qui serait dans le viseur de la Justice. Des spécialistes principalement originaires de l’ex-Yougoslavie, la plupart ex-militaires ou membres de services secrets.

Fleurs et perles à profusion. ©EdA J-L. R.

Pas brillante histoire pour l’image de ce « joyau » événementiel de Maastricht !

Que de perles !

Autant dire que faute de pouvoir le redorer à 100%, au moins pour éviter que son blason ne soit encore touché, la foire a pris des mesures sécuritaires enfin dignes de l’événement, serait-on tenté d’écrire. Des portiques détecteurs de métaux, des fouilles, des interdictions… Ainsi, Mesdames, ne venez pas avec un sac trop volumineux, il sera refusé à l’entrée, des mesures maximales du format accepté étant affichées aux accès et sur le site de la Tefaf. Si besoin, des dizaines de coffres payants sont positionnés pour les accueillir.

De quoi être plus léger pour vivre cette toujours exceptionnelle immersion dans ce mégamusée éphémère riche de milliers d’œuvres couvrant 7000 ans grâce à quelque 270 exposants des quatre coins de la planète.

Et s’il y a du design, de l’art moderne, de l’art tribal, des works on paper, de l’art ancien, de la haute joaillerie, exposition spéciale de meubles et autres showcases, ce sont encore et toujours les divisions peintures et antiquités qui représentent environ 2/3 des surfaces exposées. Et ce, toutes catégories confondues, avec des galeries références venues des USA, du Canada, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne, de Suisse, d’Allemagne, du Japon, des Pays-Bas, de Belgique… On en passe, ou de France. Comme, pour ne citer qu’un bel exemple, la galerie Florence de Voldère arrivant de Paris avec un florilège de notre géantissime passé pictural. Rien que cette plongée au cœur de nos peintres flamands réputés depuis des siècles vaut le déplacement !

La Tefaf, c’est aussi relax… ©EdA J-L. R.

Même si c’est impayable pour l’immense majorité des acheteurs potentiels qui s’offrent la visite de la Tefaf, reste qu’il n’y a pas besoin d’avoir l’âme ou le portefeuille d’un acheteur, même s’il y a des œuvres à « petits prix », tout n’est pas proposé à 5, 6, 7 chiffres voire plus, pour rallier Maastricht. Quoi qu’il en soit, le ticket en vaut la dépense car découvertes et éblouissement sont assurés !

www.tefaf.com; tous les jours jusqu’au 19 mars de 11 à 19 heures (18 h le dimanche 19 mars).