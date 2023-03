Les personnes derrière ce réseau sont difficiles à identifier pour les autorités locales.

2. Après 3 ans sans carnaval, Waremme n’a pas oublié comment faire la fête

Ce week-end, le "Carnawal" de Waremme a attiré la toute grande foule. tous les participants étaient motivés à bloc pour cette édition 2023.

3. "The Last of Us", la nouvelle pépite HBO programmée pour régner

L’épilogue de la saison 1 de "The Last of Us", nouveau fleuron d’HBO diffusé chez nous par Be tv, c’est pour ce soir. Le début d’un (long) règne ? Analyse de ce phénomène issu de l’univers du gaming.

4. Une alimentation plus saine pour une planète en meilleure santé

Quel est le lien entre la nourriture dans nos assiettes et le changement climatique ? Ce que nous mangeons, et la façon dont cette nourriture est produite, a une incidence sur notre santé, mais aussi sur l’environnement. De la production des aliments jusqu’à leur consommation, notre modèle alimentaire contribue au réchauffement de la planète. Découvrez ce que vous pouvez faire pour réconcilier la cuisine et le thermomètre.

5. Face au Cercle, Anderlecht a remporté sa première finale

Une défaite et tout était terminé. Anderlecht était sous pression et a répondu sur le terrain avec une belle performance face à son principal concurrent aux Europe playoffs. Les Mauves continuent de monter en puissance. De bon augure pour les cinq derniers matchs – des finales – et le déplacement de jeudi à Villarreal.

6. Les chiens d’assistance d’Os’mose ont rejoint leurs nouveaux maîtres

Formés dans des familles d’accueil, les chiens d’assistance de l’ASBL Os’mose ont rejoint leurs heureux bénéficiaires. De jolies histoires car ces toutous aident leurs nouveaux propriétaires à vivre.

7. Frédéric Daerden: "Il faut retourner à l'écoute des citoyens"

Frédéric Daerden est réélu à 91 % à la présidence de la fédération liégeoise du Parti socialiste. Interview.

8. Fashion show durable : quand création rime avec récupération

Les 20 et 21 avril prochains, l’ASBL “Assistance à l’enfance” organise la cinquième édition de son fashion show durable “Défil’éco”. Pour l’occasion, l’ASBL a fait appel au créateur de haute couture et maître de l’upcycling, Giovanni Biasiolo.

9. La recette de la semaine: Houmous au butternut

Bye bye la morosité hivernale, on s’offre une parenthèse festive avec ce délicat houmous de lentilles corail et butternut. Délicieusement onctueux !

10. Les 5 raisons de la défaite des Brainoises en Coupe de Belgique

Les Castors de Braine n’ont pu accrocher un sixième trophée à leur palmarès. Malines était trop fort samedi soir.