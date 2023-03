Dominateur mais maladroit, Charleroi s’incline contre OHL (0-1)

Dès la deuxième minute de jeu, Badji reprenait de la tête un excellent centre de Mbenza mais le ballon s’écrasait sur le poteau avant de longer la ligne de but et de sortir du terrain. À la neuvième minute, Mbenza adressait un nouveau centre excellent mais Heymans voyait sa reprise du plat du pied passer à moins d’un mètre du but de Cojocaru.