Lorena vit "dans un autre monde" depuis la mort de ses parents et de son parrain, fauchés par le chauffard de Strépy: “J’avance en mode survie"

"J’ai du mal à réaliser que cela s’est vraiment passé. J’avance jour après jour en mode survie car il faut se lever, manger, aller travailler mais je suis en pilote automatique", explique Lorena, 24 ans. "C’est comme si j’étais dans un autre monde, tout cela est irréel. En parallèle, je dois gérer toute la paperasse administrative, les préoccupations concernant les suites judiciaires."

Strepy-Bracquegnies: Une voiture fonce dans la foule qui preparait le carnaval apres deux années d'annulation des festivités suite a la pandemie de COVID-19 - Le drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies a fait au moins six morts, 10 blessés dans un état critique et de 27 blessés légers. Visite du roi Philippe au centre de crise en presence de la ministre de l'interieur Verlinden du ministre-president Elio di Rupo de la princesse Elisabeth et d'autres ministres du gouvernement. A strepy le 20 mars 2022 (JC Guillaume) ©JC Guillaume

Le dimanche 20 mars 2022, Lorena était chez elle lorsqu’elle a reçu un coup de fil à 8h du matin. "Ma tante m’a appelé pour me faire part de ce qui s’était passé lors du ramassage des Gilles. J’ai alors tenté de joindre mes proches qui étaient sur place. Vers 9h, ma cousine m’a appelée pour m’annoncer le décès de son papa, mon parrain. J’étais abattue", se remémore-t-elle.

Durant toute la matinée, Lorena reste sans nouvelles de ses parents. "On espérait qu’ils n’étaient pas parmi les victimes décédées mais bien à l’hôpital en train d’être opérés et qu’on allait prochainement recevoir un coup de fil de l’hôpital. Mais vers 14h, le psychologue et les policiers sont venus sonner chez moi pour m’annoncer la nouvelle. C’était la seconde fois qu’ils participaient au ramassage des Gilles. Ils avaient été invités par des amis", poursuit Lorena.

Fille unique, elle décrit Michelina et Mario, ses parents, comme étant "très protecteurs et bienveillants." "Ils ont toujours fait le maximum pour que je sois bien. Je suis fille unique mais j’ai été élevée dans les valeurs du partage d’autant que nous avons une grande famille. Ils m’ont toujours soutenue en toutes circonstances, à faire le meilleur pour moi. Depuis qu’ils ne sont plus là, je me sens seule. C’est difficile de trouver des repères puisque c’était eux mes piliers."

"C’est important de rester active. Plus je suis occupée, moins je laisse le chagrin m’envahir"

Lorena a rapidement tenu à reprendre le travail après le drame. "J’ai vite retrouvé le chemin du boulot même si je ne suis pas toujours très concentrée par ce que je fais. C’est important de rester active. Plus je suis occupée, moins je laisse le chagrin m’envahir", poursuit-elle. "Désormais, j’attends que la justice fasse son travail. Qu’elle mène l’enquête comme il se doit et que les deux auteurs soient punis à hauteur de ce qu’ils ont commis."

"J’ignore si j’ai, ou non, été percuté par la voiture"

De son côté, Antonio Gava était en tête de cortège lors de la collision. Il a évité le pire de justesse et s’en sort avec une opération de deux hernies discales et des douleurs au niveau du genou. "J’ignore si j’ai, ou non, été percuté par la voiture. Nous avons tout d’abord entendu une voiture arriver et on s’est tous serrés à droite de la route. Une fois que cette première voiture est passée, on a repris possession de la route et on s’est mis plus à gauche. C’est ce qui m’a sauvé la vie. Si tout le monde était resté sur la droite, il y aurait eu au moins 30 tués", explique-t-il.

Celui qui est également échevin à La Louvière entend bien participer aux festivités cette année. "Je compte refaire le Gille. Au départ je n’avais pas trop envie mais ma profession de base est éducateur et j’ai travaillé avec des handicapés. Si moi je ne le fais pas, ils ne le font pas. Je veux montrer l’exemple."

Il réfute l’affirmation selon laquelle il y a eu des problèmes de sécurisation. "Cela n’aurait rien changé si on avait mis une voiture signaleuse à l’arrière du cortège. Le gars roulait à 174 km/h dans une route limitée à 50 ! S’il y avait dix signaleurs, cela aurait fait dix tués en plus. On a juste affaire à un malade de la vitesse et il fallait que cela arrive un jour. C’est scandaleux qu’un récidiviste connu de la justice puisse continuer à rouler et il convient d’appliquer une tolérance zéro à l’égard de pareils chauffards", conclut-il.