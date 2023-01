Fermeture des commissariats la nuit : “Une bonne police de proximité, c’est une police sur le terrain”

“La fermeture du commissariat de Forest la nuit a suscité certaines inquiétudes. J’ai demandé que la zone Midi et la commune de Forest se coordonnent pour développer plusieurs spots dotés d’une caméra et d’un parlophone permettant aux Forestois d’avoir accès aux services de police à moins de quelques minutes de chez eux,” explique le conseiller communal forestois Cédric Pierre De Permentier (MR) qui siège aussi au conseil de police. À terme, la zone voudrait installer d’autre parlophone sur son territoire.

”Plus de bleus en rue”

Ce système, marque-t-il la fin des commissariats ouverts la nuit ? La zone garde tout de même le commissariat d’Anderlecht ouvert à tout moment. Fermer ceux de Saint-Gilles (qui comptait trois agents la nuit) et de Forest (deux agents) permet de libérer deux équipes de police, nous explique le chef de corps Jurgen De Landsheer.

Le bourgmestre de Saint-Gilles, jean Spinette (PS), parle d’un changement “évidemment compliqué” : “en tant que bourgmestres, on veut tous notre commissariat ouvert la nuit pour un bon accueil de la population. Mais il faut rester pragmatique, vu les chiffres de fréquentation et les problèmes d’effectif, il faut pouvoir mettre ses agents sur le terrain. Il faut plus de bleus en rue et dans nos quartiers. Au final, la population attendra moins longtemps pour une intervention, c’est le principal. Et nous avons toujours ce projet de nouveau commissariat plus central à côté de la gare du midi.”

La zone n’a pas pris cette décision à la légère. De janvier à juin 2022, elle a répertorié le nombre de personnes qui se présentaient la nuit. “À Forest, on est à neuf personnes sur six mois, et à Saint-Gilles un peu plus, reprend le chef de corps. Et toutes ne viennent pas pour des urgences. On ne peut pas garder des agents bloqués au commissariat pour cela […] Une bonne police de proximité, c’est une police sur le terrain. En fermant nos commissariats la nuit, nous renforçons notre présence sur le terrain. Quand une personne nous appellera au parlophone, on enverra une équipe si c’est urgent. Sinon, on lui conseillera un rendez-vous par exemple puisque parallèlement à cela, nous développant un système de prise de rendez-vous systématique. Cela évite notamment les problèmes linguistiques. Un néerlandophone peu demander un rendez-vous avec un agent néerlandophone. Ce n’est pas toujours possible quand les personnes viennent directement au commissariat. Au final, on gagne en efficacité.”

Bruxelles ouest précurseur

La pratique est déjà connue à Bruxelles. Depuis plus de 10 ans, quatre des commissariats de la zone ouest sont fermés la nuit. “On a l’obligation de proposer un accueil donc celui de Molenbeek reste ouvert 24 heures sur 24 nous explique la zone. Ce n’était plus possible de tous les garder ouverts. Déjà, les agents de garde étaient seuls, donc en termes de sécurité ce n’était pas l’idéal, et en plus, si l’on avait 20 personnes sur l’année qui venaient la nuit à Berchem par exemple, c’était déjà beaucoup. On avait des gens qui venaient à 23 heures pour demander s’ils pouvaient voyager avec un passeport à tel endroit.”

Le système de parlophone est donc déjà implémenté à Berchem, Koekelberg Ganshoren et Jette. “Quand on a fait cela, tout le monde n’avait pas de téléphone et encore moins de smartphone. Aujourd’hui, ce dispositif sert plutôt à un public plus précarisé ou a des personnes qui se rendent au commissariat le plus proche par réflexe.”

Montgomery se prépare à aller plus loin

De l’autre côté du pentagone, la zone Montgomery devrait bientôt passer un nouveau cap. Depuis 2019 le commissariat central d’Etterbeek reste ouvert en soirée, mais pas ceux des Woluwe (très proche géographiquement, à 900 mètres d’écart) qui ferment entre 22h et 07h. Un système de parlophones y est aussi mis en place mais il est très peu utilisé selon le chef de corps. Toujours dans cette démarche de libérer des agents pour le terrain, une réflexion est en cours pour mutualiser “l’accueil plainte” en journée entre les deux Woluwe. La zone ne fermerait pas de maison de police en journée mais il serait possible de porter plainte et uniquement dans l’une des deux et plus dans les deux comme c’est le cas aujourd’hui. Le délai pour la mise en œuvre de ce changement et les questions pratiques sont encore à préciser. Cela devrait libérer une dizaine d’agents. La zone prévoit également un tout nouveau commissariat à Woluwe-Saint-Lambert à l’horizon 2026-2027.

D’autres zones font le choix inverse et maintiennent leurs commissariats ouverts comme celle de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse). Ici, on nous dit simplement que la fermeture la nuit de certains postes de police est en réflexion : “on analyse ce que cela coûterait ou nous ferait gagner mais on en est vraiment au stade de la simple discussion.” La Zone Marlow, elle, compte bien maintenir le commissariat d’Uccle et celui de Watermael Boitsort/Auderghem ouverts la nuit. Idem pour les quatre commissariats de district de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles (Laeken, Neder-over-Hembeek/Haren, Ixelles et Centre).