Accrochée au beffroi de Tournai, une bâche géante pour soutenir Olivier Vandecasteele (vidéo)

Olivier Vandecasteele a arrêté sa grève de la faim partielle

Repliée au premier niveau de l’édifice moyenâgeux tournaisien (72 mètres au total), symbole des libertés (communales), la grande affiche de quatre mètres de large sur douze mètres de haut a été déployée à 14h30 ce mercredi. Réalisée en toile micro-perforée pour mieux résister au vent, elle a coulissé lentement vers le bas pour se tendre le long de deux câbles en acier fixés au sol grâce à deux lests en béton.

©Mathieu Golinvaux

Il y avait du monde pour assister à cette action de protestation et de solidarité organisée pour soutenir le travailleur humanitaire condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet. Le bourgmestre et le collège communal de Tournai. La famille et les proches d’Olivier, qui a passé sa jeunesse à Tournai, notamment au collège Notre-Dame, avant de gagner la capitale pour effectuer ses études universitaires. Des citoyens. Des écoliers du Tournaisis, venus avec leur classe et leur enseignant. Des citoyens aussi. Qui peuvent encore, comme l’a rappelé la sœur d’Olivier, apporter leur soutien à la cause en signant la pétition disponible via “Free Olivier Vandecasteele” sur internet et sur les réseaux sociaux.

©Mathieu Golinvaux

