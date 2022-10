Une motion relative à la crise énergétique votée au conseil communal de Flémalle

Au départ d’une motion déposée par le PTB, le texte a été retravaillé par Laurent Léonard, chef de groupe PS au conseil communal de Flémalle mais aussi député wallon, afin qu’il soit accepté par l’ensemble des groupes politiques représentés au conseil communal de Flémalle (PS, PTB, Ecolo, IC et MR). En tant que membre de la commission Energie du Parlement wallon, Laurent Léonard défend l’instauration d’un producteur et d’un fournisseur publics qui permettrait "un lissage des prix, un approvisionnement suffisant et surtout la main mise sur la régulation des marchés et donc des tarifs".

Ladite motion a donc été votée à l’unanimité. A travers celle-ci, le conseil communal de Flémalle demande au gouvernement fédéral, d’une part, de plaider pour la mise en place d’un blocage des prix de l’énergie et, d’autre part, de taxer les surprofits de l’ensemble du secteur énergétique.

Cette motion est venue en réponse à une action citoyenne organisée en amont du conseil communal. Des citoyens flémallois s’étaient rassemblés dans une sorte de cortège funèbre destiné à exprimer leur désarroi face à l’explosion de leurs factures d’électricité et de gaz. Ensuite, en leur nom, une citoyenne s’est exprimée au conseil communal.

"La crise énergétique nous mange de l’intérieur, vide notre épargne et provoque un bain de sang social encore plus important que la crise sanitaire que nous venons de vivre", a-t-elle lancé. "Les petits commerces ferment tour à tour et parmi les victimes, nous venons d’apprendre qu’un boulanger bien connu de notre commune met la clé sous le paillasson lui aussi. Ces fermetures à répétition provoquent des pertes d’emplois. Des familles se retrouvent en détresse financière et sociale".

La bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis (PS), y a répondu en exprimant son souhait de voir la Région suivre l’initiative de la ville de Liège ayant décidé d’élargir le champ d’intervention de son CPAS dans les factures énergétiques, et donc ainsi étendre le spectre en vue de l’accès au tarif social. "A ce stade, 173 ménages ont poussé la porte du CPAS et ont bénéficié d’une aide en matière de chauffage. Sachant qu’ils sont sans doute bien plus, nous ne pouvons qu’encourager les citoyens à faire de même", a-t-elle indiqué.