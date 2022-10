Elle décède d’une crise cardiaque deux mois après un viol

Elle lui a avoué avoir recommencé une relation avec son ancien compagnon. Lorsqu'elle lui a annoncé son intention de rompre, selon la dame, il lui aurait fait subir plusieurs scènes de coups, ponctuées d'excuses et de phrases culpabilisantes. Il lui aurait également dit qu'il allait la conduire à l'hôpital ou déclaré qu'il allait la soigner. Il lui aurait aussi demandé si elle se rendait compte de "ce qu'elle lui faisait faire…" Ce serait dans ce contexte pour le moins particulier que Christophe aurait entretenu "une relation consentie" avec la dame… Il l'a saisie par les poignets et l'a violée. Il a ensuite tenté de la sodomiser contre son gré avant de la violer à nouveau. Elle s'est enfuie en pleine nuit lorsque Christophe était endormi. Après les faits, la dame présentait une blessure à sang coulant à la tête, des hématomes sur le corps et les poignets, mais aussi un hématome naissant à l'intérieur de la cuisse. Les photos qui ont été prises au Centre CPVS qui prend en charge les victimes de violences sexuelles sont éloquentes.

À l'époque de sa prise en charge, la quadragénaire a expliqué qu'elle avait cru mourir pendant dix-huit heures, mais qu'elle était encore vivante. Deux mois après cette terrible scène, elle est décédée d'une crise cardiaque alors qu'elle ne présentait aucun problème de santé. " Elle m'a annoncé son intention de rompre et m'a dit qu'elle avait entretenu une relation sexuelle avec son ancien compagnon", a expliqué Christophe lors de son premier passage devant la juge. "On devrait partir en weekend." Selon le prévenu, la dame lui aurait déclaré qu'elle avait entretenu une relation avec son ex pour avoir la paix, pour être tranquille. Une déclaration qui ne correspond pas à celle de la victime. "J'ai jeté une bouteille d'eau sur la table et elle a rebondi sur son bras", a déclaré Christophe pour expliquer l'agression qu'il a ensuite commise. "Elle a cru que je l'agressais. Elle a pris la bouilloire et m'a frappé. Elle m'a mis un coup de pied au genou et je lui ai mis une gifle. Elle était assise, je suis tombé sur elle en voulant la rattraper et on s'est retrouvés emmêlés dans la chaise."

Selon Christophe, malgré la violence incroyable de cette scène, le couple se serait ensuite mieux entendu… Au point que la dame aurait consenti à des relations sexuelles. Une version qui a totalement été démentie par la victime juste après les faits. "On a débuté une relation consentie dans la cuisine, mais elle n'a pas abouti. Nous avons eu des rapports sur le divan. On a regardé la télévision. On a mangé. On est allés se coucher. Je me suis réveillé en pleine nuit et elle avait disparu. Cela lui arrivait parfois de partir en pleine nuit, mais je me suis inquiété." En réalité, la dame s'était enfuie et réfugiée chez son fils. Le tribunal a tenu compte de la présence de lésions compatibles avec les dires de la victime, mais aussi du fait que le suspect avait déclaré avoir fait "une grosse bêtise", le fait qu'elle se soit enfuie en pleine nuit et que le suspect s'en soit directement inquiété, mais aussi la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort du rapport d'expertise. Ainsi, il a des traits dominants, des traits de personnalités borderline et des éléments visant à penser à des traits de personnalités érotomanes.

Sarah Rasujew