Le Haut-Fourneau B d'Ougrée va disparaître du paysage liégeois : « Une page d'histoire qui se tourne » (vidéo)

Mis définitivement à l'arrêt en octobre 2011, le haut-fourneau B d’Ougré, qui a été considéré, à l’époque, comme le plus grand haut-fourneau d’Europe continentale, va donc disparaître peu à peu du paysage liégeois. En surface, le chantier devrait durer quatre ans et se terminer en 2026. Il faudra ensuite assainir les sols avant d'enfin pouvoir lui donner une seconde vie. "Le site est important, précise Willy Borsus, le ministre de l'Économie. On parle ici de 34 hectares, au total, l'ensemble des sites d'Arcelor en région liégeoise, ce n'est pas moins de 282 hectares, donc rien que le démantèlement en surface est une entreprise de grande ampleur."

Parce que le haut-fourneau B d’Ougré fait partie de l'histoire liégeoise, une petite partie de l'installation va être maintenue sur pied. "Tout va disparaître ou presque, reprend Nicolas Bughin, parce que certains éléments de patrimoine vont en effet être conservés. C'est notamment le cas du haut-fourneau qui est le tout dernier encore visible en région liégeoise et donc le permis le laisse en l'état."

Quand le site aura été complètement nettoyé en surface et en sous-sol, le but avoué de la région wallonne est de ramener de l'activité en bord de Meuse, juste en face du stade du Standard de Liège. "Et donc de l'emploi et des perspectives de job pour les gens de la région notamment, se réjouit le ministre de l'Économie. On pense déjà à différents secteurs comme la nouvelle industrie par exemple, l'énergie ou l'économie circulaire. Bref, de pouvoir écrire ici aussi de très belles pages de notre activité en Wallonie, comme ce fut le cas ici depuis 1837. C'est un moment émouvant. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont travaillé sur ces sites et on écrit finalement pas mal de notre histoire prestigieuse en Wallonie, dans la sidérurgie, dans la métallurgie. C'est une page d'histoire qui se tourne. Le but est de continuer, mais de continuer autrement."

Le groupe hennuyer Wanty est devenu un habitué de ces chantiers de destruction. "Mais celui-ci est vraiment très grand, avoue son responsable communication. Nous sommes ici en présence de structures industrielles très lourdes, des structures qui sont abîmées parce que le site est à l'arrêt depuis plusieurs années et donc il faut vraiment une expertise et de l'expérience pour en venir à bout." Durant quatre ans, le chantier sera de toute façon surveillé par les autorités qui veilleront à ce que les exigences du permis soient respectées.

Et alors qu'une grande partie des structures du site sont métalliques, une grande partie des déchets évacués pourra être revalorisée. "La quasi-totalité de tous les composants, termine Nicolas Bughin. On parle, tout de même, d'à peu près 20 000 tonnes de mitraille sur le site. Tout cela sera évacué, par voie d'eau, en direction du site d'ArcelorMittal de Gand. On va pouvoir revaloriser environ 98% de tout ce que l'on voit sur le site. Les 2% qui restent sont en fait les déchets résiduels comme de l'amiante par exemple."

Le chantier devrait se dérouler en plusieurs étapes et tout est mis en place pour éviter un minimum de désagrément aux riverains.

