Les centres de vaccination wallons accessibles sans rendez-vous dès lundi

L’ensemble des citoyens de 18 à 49 ans qui souhaitent recevoir leur dose booster sur base volontaire et qui se trouvent dans les conditions ainsi que celles et ceux qui ont reçu une invitation pourront donc aller se faire vacciner plus facilement.

Par ailleurs, les 18-49 ans qui respectent les délais entre deux doses et qui souhaitent s’assurer d’un rendez-vous fixe peuvent toujours s’inscrire via QVAX.

Enfin, plus de 300 pharmacies ainsi que les médecins généralistes proposent également la vaccination sur rendez-vous, rappelle encore la ministre en insistant une nouvelle fois sur "l’importance d’aller se faire vacciner au plus vite avant le nouveau pic épidémique attendu vers la mi-octobre."