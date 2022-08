Un homme poignardé lors d’une dispute de voisinage à Molenbeek-St-Jean

Cette dernière s’était introduite chez son voisin armé d’un pied de biche et accompagnée d’une autre personne. L’occupant des lieux a été inculpé pour coups et blessures par le juge d’instruction et libéré sous conditions.

Les causes du différend doivent encore être éclaircies. Après l’irruption de la victime dans la maison de son voisin, une bagarre a éclaté. L’occupant des lieux a saisi un couteau et a poignardé son opposant. Ce dernier a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

La police a interpellé l’auteur du coup de couteau et celui-ci a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction a été saisi pour tentative de meurtre mais, après l’interrogatoire du suspect, a finalement décidé de l’inculper pour coups et blessures.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.