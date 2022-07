Une grue s’effondre sur la Foire de Libramont: que s’est-il passé? (vidéo)

La grue a causé des dégâts à un stand et à un véhicule en exposition. Très rapidement, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de blessés. Par quel miracle?

Il faut aussi dire que le monde quittait déjà le périmètre à ce moment-là de la journée, vers 18h. Les secours et la police sont arrivés évidemment très rapidement sur les lieux.

Les secours sont intervenus pour deux personnes qui ont eu un coup de stress. Tout ce que la police comptait d’effectif s’est concentré sur les lieux fermant rapidement le périmètre dans une tension très palpable.

Rapidement d’ailleurs, ils l’ont élargi, craignant que d’autres grues de ce même type s’écroulent. Le public s’est massé aux alentours, tandis qu’un hélicoptère de la police fédérale survolait les lieux, tout cela accentuant le caractère dramatique de la situation. La bourgmestre de Libramont Laurence Crucifix est rapidement arrivée sur place. Toutes les grues déployées ont dû rentrer leur antenne télescopique.

«Une explosion d’huile»

Samuel Zune, garagiste à Bastogne et exposant, se trouvait dans son stand très près de la grue qui s’est effondrée. Une belle assemblée occupait notamment sa terrasse de laquelle plusieurs personnes ont été témoins de la scène."On a entendu un énorme craquement, explique-t-il.C’est la flèche d’une des plus grosses grues qui s’est cassée et s’est effondrée comme un arbre que l’on coupe. Il y a eu une explosion d’huile hydraulique partout."

On imagine bien le stress qui s’est rapidement emparé des témoins directs. "Évidemment, les gens ont eu très peur. C’était vraiment très impressionnant", ajoute-t-il.

«On se dit qu’il y a plein de gens en dessous»

Un de ses employés, Olivier Schlim, a également assisté à l’accident."Ça va très vite, dit-il.Comme un arbre qui se fait foudroyer, un énorme craquement. Une grande grue s’est cassée en deux et a basculé au sol. C’est un peu la panique. On se dit qu’il y a plein de gens en dessous. Apparemment ce n’est pas le cas. Hallelujah. Oui, c’est stressant. On était à 30 mètres."

Le calme et la sérénité sont revenus en même temps qu’il se confirmait qu’il n’y avait aucun dégât corporel.

