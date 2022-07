Le corso fleuri en papier crépon reconnu patrimoine immatériel de la Fédaration Wallonie Bruxelles

Les chars qui composent le défilé sont élaborés par les habitants et habitantes, réunis par groupes des différents quartiers de la bourgade mais aussi des villages de l’entité.

Chacun de son côté participe à élaborer, dans le plus grand secret, le char emblématique du groupe dont il fait partie. Le travail mis en commun pour la réalisation de ces chars a toujours contribué à créer ainsi une forte cohésion entre les participants et participantes.

Une reconnaissance au titre de chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel est surtout symbolique. Néanmoins, elle permet souvent de défendre et de promouvoir l’élément mis en lumière, en garantissant son authenticité. En outre, elle contribue à sensibiliser les pouvoirs locaux et le grand public à la valeur du patrimoine vivant, souligne la FWB dans un communiqué.