Sous le poids de la foule, une barrière se casse aux Ardentes, on est passé à deux doigts du drame

Et alors que le concert venait de démarrer et que l’ambiance était déjà à son apogée, une barrière crash, normalement prévue pour ça, n’a pas résisté à la pression des festivaliers et a cédé. Heureusement, la sécurité présente en nombre a rapidement réagi rapidement en contenant la foule et en évitant ainsi que des personnes ne tombent et se fassent piétiner.

Du haut de la scène, le SCH a tout de suite réagi et demandé à ses fans les plus motivés de se calmer un peu et de reculer.

Comme c’est souvent le cas dans ce genre de concert, plusieurs personnes ont dû être évacué par les couloirs prévus à cet effet, mais là aussi, il y a eu plus de peur que de mal visiblement.

LIRE AUSSI | 200.000 personnes attendues sur le nouveau site des Ardentes version 2022 (vidéo)