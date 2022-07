Le festival liégeois de musique urbaine passe des bords Meuse à Rocourt pour sa quinzième édition. Il y aura quelque ajustements, c’est sûr, pour l’accessibilité des lieux, notamment. Mais ce nouveau lieu est deux fois plus grand et mieux agencé. On passe d’un scène à l’autre de manière beaucoup plus fluide.

Les organisateurs y attendent deux fois plus de monde : soit 200000 personnes réparties sur les quatre jours. Avec comme point d’orgue la venue de Stromae dimanche soir. Ce dernier jour était le seul complet à l’entame du festival, avec les tickets combi 4 jours.