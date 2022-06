Voici les principaux chantiers en cours sur les autoroutes/routes en Wallonie cet été

Cet été, 13 principaux chantiers seront actifs sur les principaux axes wallons : 6 démarreront ou reprendront cet été, tandis que 7 chantiers déjà bien connus des usagers, se poursuivront sur le réseau. Bonne nouvelle, près de 10 chantiers ont connu ou vont connaître sous peu une libération des voies .

L’état des chantiers autoroutiers/routiers wallons ©SOFICO

Ils (re)démarreront cet été

1. Liège: liaison E25-E40/A602

Du 4 juillet au 23 août prochain , toute une partie de la liaison devra être fermée à la circulation. Cette fermeture portera sur les deux sens, entre l’échangeur n°38 "Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile" et l’échangeur n°37 "Val Benoit/Seraing/Marche".

Il sera donc toujours possible, pour le trafic local, de continuer à emprunter le tunnel de Cointe, en rive gauche de la Meuse, avec une seule voie disponible en direction du Luxembourg.

2. E42/A15: Viaduc de Viesville et échangeur n°17 «Courcelles/Gouy»

Ce chantier a demarré le 27 juin et durera jusqu’à l’automne sur l’E42/A15 entre le viaduc de Viesville et l’échangeur n°17 "Courcelles/Gouy". Deux bandes de circulation sont maintenues dans les deux sens. La vitesse maximale y est limitée à 70 km/h.

Pour les usagers se dirigeant vers Mons, la sortie n°17 "Courcelles/Gouy" n’est pas accessible. Une déviation est mise en place via l’échangeur n°18 "Chapelle-lez-Herlaimont".

3. Seneffe: E19/A7

Des travaux préparatoires sont en cours à hauteur du pont l’échangeur de Familleureux depuis ce 27 juin, jusqu’à la mi-juillet . La circulation est localement maintenue sur 2 voies dans les deux sens. La vitesse maximale est réduite sur la zone à 70 km/h.

A partir du 8 août prochain , le chantier en lui-même débutera afin de réhabiliter complètement cet ouvrage d’art dit "pont I40". Pendant tout le chantier, sur l’E19/A7, deux bandes par sens seront maintenues.

Ce chantier pourrait durer jusqu’au premiers semestre de l’année 2023.

4. E40/A3: Rosoux-Crenwick/Berloz

Du 7 août au 19 octobre , le pont 77 surplombant l’autoroute E40/A3 à hauteur de Rosoux-Crenwick/Berloz sera en cours de désamiantage.

Deux bandes de circulation restent maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. Un LIDAR est régulièrement présent pour inciter à lever le pied et contrôler la vitesse des usagers.

5. Ochamps-Recogne - N40/Rue de Libin

A Ochamps et à Recogne, des travaux de réfection des revêtements de la N40/rue de Libin se tiennent depuis ce 27 juin entre le giratoire formé avec la N89/rue de Saint-Hubert et le carrefour formé avec les rues Wisbeley et d’Ochamps.

Ce tronçon sera fermé à la circulation jusqu’au 5 juillet

6. Etalle– N83/Rue du moulin

A partir du lundi 4 juillet , à Etalle, des travaux de réfection des revêtements se dérouleront sur la N83/rue du Moulin entre le giratoire N83/N87 (non compris) et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs Ardennais, soit sur environ 400 mètres.

- Du lundi 4 juillet au mardi 5 juillet, une seule voie sera maintenue, celle permettant d’assurer la circulation en direction d’Arlon;

- Du mercredi 6 juillet au jeudi 7 juillet, une seule voie sera maintenue, celle permettant d’assurer la circulation en direction de Florenville;

- Le vendredi 8 juillet , la circulation sera impossible dans les deux sens.

Ils se poursuivent cet été

7 chantiers déjà entamés se poursuivent durant la période de congés.

1. Liège: E25/A25:

Depuis le 15 mars, un vaste chantier a débuté afin d’aménager en boulevard urbain l’autoroute E25/A25 entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas. Ce chantier sera entièrement terminé pour l’été 2024. La configuration "routière" définitive sera pour sa part accessible dès la fin de l’année 2023 .

2. E42/A3: échangeur Bierset

Ce chantier a débuté le 10 février dernier dans le but de réaliser des aménagements à proximité de l’échangeur n°3 "Bierset" de l’autoroute E42/A15.

Jusqu’à la fin des congés d’été: les usagers circulant en direction de Liège ne peuvent pas emprunter la sortie n°3 "Bierset".

Ce chantier sera achevé en mars 2023 .

3. E420/A54: Gosselies en direction de Nivelles

Débuté le 14 mars, ce chantier devrait être totalement achevé pour la fin de l’année 2022, sous réserve des conditions météorologiques.

- Entre Luttre et Petit-Roeulx dans les deux sens, deux bandes sont maintenues avec une vitesse maximale limitée 70 km/h jusqu’au 15 juillet prochain.

- Entre l’échangeur n°22 "Gosselies-ouest" et l’échangeur de Thiméon, uniquement en direction de Nivelles, la circulation s’effectue sur une bande avec une vitesse limitée à 70 km/h j usqu’au 29 juin .

- Concernant le pont Conti, du 19 juin jusqu’au 15 juillet, une bande y est donc soustraite à la circulation. Du 15 juillet jusqu’à la fin de l’année, la circulation s’effectuera à nouveau sur deux bandes déviées avec une vitesse limitée à 70 km/h.

4. N25: Mont-Saint-Guibert

Un chantier visant à aménager un nouvel échangeur en marge de la N25 à hauteur de Mont-Saint-Guibert a débuté le 19 avril dernier. L’aboutissement du chantier est prévu pour la fin de l’année 2022 .

5. N30: Baraque de Fraiture

Le chantier de réfection du pont situé à la Baraque de Fraiture, supportant la N30 et surplombant l’autoroute E25/A26, débuté le 21 mars dernier, devrait s’achever vers le 15 octobre prochain.

6. Arlon: N40/Rue de Neufchâteau

Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la rue de Neufchâteau (N40) située à Arlon a commencé le 4 avril et durera jusqu’à la fin de l’année 2022 .

7. N90: aménagement du giratoire de l’Octroi de Bray

Depuis le 27 avril, les travaux portent sur les 2 voies côté Bray (2 voies de roulage). La circulation s’effectue sur les 2 voies rénovées côté Estinnes. Cette phase devrait être achevée pour la mi-juillet , sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Les interventions principales sur le giratoire devraient débuter au début du mois d’août. Le phasage exact sera communiqué ultérieurement. La philosophie générale sera de maintenir sur la N90 une voie dans chaque sens. Ces travaux devraient être achevés pour la fin de l’année 2022.