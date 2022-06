De sacrées cuisses pour parrainer la brigade cycliste de la police bruxelloise: «90000 PV l’an dernier» (vidéo)

C’est d’ailleurs ici à Bruxelles que je l’ai rencontré. C’est quand même une ville assez spéciale pour nous et selon moi, c’est la ville la plus belle du monde.

Alors qu’il réside en périphérie bruxelloise, c’est évidemment en pédalant que Remco Evenepoel à avaler les 12 kilomètres qui séparent son domicile de la plus belle place du monde. "Je suis évidemment tout près de, confirme-t-il. Et d’ailleurs, quand j’ai des jours libres comme hier, avec ma copine, on vient ici à Bruxelles pour passer de bons moments ici. C’est d’ailleurs ici à Bruxelles que je l’ai rencontré. C’est quand même une ville assez spéciale pour nous et selon moi, c’est la ville la plus belle du monde."

Sans vraiment hésiter, le puncheur du Wolfpack a donc accepté de devenir le parrain de la brigade à vélos de la police bruxelloise. "Il n’a pas de plus grosses cuisses que nous", sourit un agent en le voyant débarquer sur son vélo. "J’ai accepté de devenir leur parrain parce qu’ils sont, comme moi, tous les jours sur leur vélo, ajoute Remco de son côté. Et ils doivent bosser qu’il fasse beau ou qu’il pleuve. Nous avons donc en quelque sorte un lien en commun. Je suis juste fier de pouvoir être le parrain de ce projet. Je les connaissais de nom et je les vois souvent sur la route. Il y en a d’ailleurs qui roulent près de chez nous à Schepdaal."

Les policiers bruxellois ont pu partager leur expérience quelques instants avec le Brabançon. "Mais on ne va pas demander pour aller rouler avec lui, prévient David Stevens, le chef de la brigade cycliste de PolBru. Je ne pense pas que j’arriverai à le suivre très longtemps (rires).A l’entraînement, peut-être un petit peu, mais dès qu’il prendra son tempo, je pense qu’on sera très vite très loin derrière."

Lancée en 2005, la brigade à vélo de la zone PolBru est une réussite complète pour les bourgmestres de la zone Bruxelles-Ixelles. "On était six au début et nous sommes désormais 55, détaille le chef de brigade. L’évolution est quand même assez forte. Au début, il s’agissait surtout de promouvoir le vélo, mais depuis nous avons construit notre image qui est désormais assez forte."

«Pas de carrosserie autour de nous»

Mais si les policiers à vélo ont une image plutôt positive, ils n’hésitent pas à sévir quand cela s’avère nécessaire. "Il y a évidemment une partie de répression avec des PV et des amendes, confirme David Stevens. Mais aussi du contact. Nous n’avons pas de carrosserie autour de nous et donc nous sommes très facilement approchables à un feu rouge ou à la bourse. Il n’y a pas de vitre entre nous et les citoyens. C’est un équilibre de tous les jours qu’on essaie de tenir. C’est une autre façon de faire de la police."

50% de PV en moins sur les pistes cyclables

L’an dernier, les policiers à vélo de la zone PolBru ont tout de même délivré 90000 PV. "Cela permet de faire changer petit à petit les comportements, confirme le policier. Malheureusement, il faut souvent passer par cette étape pour voir les choses changer. Par exemple, l’an dernier, nous avons constaté que nos PV sur les pistes cyclables (NDLR: pour mauvais stationnement) ont diminué de 50% par rapport aux autres années. On commence vraiment à voir le fruit de notre travail.On ne donne pas des amendes pour donner des amendes, au contraire, ce sont des PV très ciblés sur certaines infractions, parce que la sécurité des cyclistes et piétons est vraiment primordiale pour nous."

Pour Remco Evenepoel, la sécurité des cyclistes fait partie des problèmes actuels, pas en course évidemment, mais lorsqu’il avale les kilomètres sur ses routes d’entraînement. « C’est à nous de faire attention, de bien regarder devant et à côté de nous, insiste le coureur. Mais je pense que les accidents pendant l’entraînement sont des un des problèmes les plus importants du cyclisme actuel. »

Le dernier vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s’est notamment vu remettre une tenue de la zone PolBru. « Mais je ne vais pas l’enfiler pour aller rouler, ce maillot a quand même très très chaud, glisse le sympathique gaillard avant de repartir comme il était venu. Je vais plutôt le mettre ce soir quand je serai à la maison. »

