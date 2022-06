Tintin Pesquet a marché sur Bruxelles: «Pour faire changer les gens, il faut les faire rêver» (vidéo)

Après avoir observé un lancé de fusées d’eau, pédagogue comme il en a l’habitude, le Français a pris le temps de répondre aux très nombreuses questions. " Est-ce l’eau qu’on boit dans l’espace, elle flotte dans notre ventre ", se demande notamment une jeune fille." Une fois dans l’espace, tout dans le corps flotte en effet , lui répond Thomas Pesquet. Il n’y a donc rien qui repose sur le fond de l’estomac. C’est notamment pour ça que l’on pense que les astronautes perdent du poids, parce que très rapidement, ils n’ont plus faim. "

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Je viens d’un village de 52 habitants. Mes parents étaient enseignants dans la petite école du coin. Il n’y avait vraiment rien qui me prédestinait à ça.

L’opération séduction de l’ESA, l’agence spatiale européenne, est visiblement une réussite.Deux heures plus tard, Thomas Dermine, le secrétaire d’État chargé du Spatial, est visiblement convaincu que l’un des prochains astronautes belges était peut-être dans la salle. " Ces gamins ont-ils vraiment une chance de devenir astronaute? Oui, et j’en suis la preuve, confirme l’astronaute face aux journalistes. Je viens d’un village de 52 habitants. Mes parents étaient enseignants dans la petite école du coin. Il n’y avait vraiment rien qui me prédestinait à ça. "

J’ai l’habitude de dire que la phase la plus sélective d’une sélection d’astronaute, c’est le moment où on décide de s’inscrire ou pas. 99% des gens décident de ne pas le faire.

Alors que l’ESA est occupé pour le moment d’analyser les dossiers de dizaines de milliers de candidats, le Français reconnaît toutefois qu’il a " eu de la chance " pour finalement s’envoler par deux fois dans l’espace. " Mais s’ils ne finissent pas dans une fusée, les candidats auront peut-être l’opportunité d’occuper une autre fonction spatiale toute aussi importante ", insiste Thomas Dermine, un polo de l’ESAsur les épaules. " Individuellement, il n’y a rien de difficile , complète Thomas Pesquet. On ne va pas vous demander d’être Prix Nobel. Il ne faut pas se censurer.J’ai l’habitude de dire que la phase la plus sélective d’une sélection d’astronaute, c’est le moment où on décide de s’inscrire ou pas. 99% des gens décident de ne pas le faire et tous ces gens sont éliminés dès le départ. "

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Après avoir passé 396 jours, 11h et 34 minutes dans l’espace et alors qu’il rêve désormais d’aller sur la lune, Thomas Pesquet joue désormais les porte-parole de la cause spatiale. " Parce que pour faire changer les gens, il faut les faire rêver , termine l’astronaute. L’espace a un potentiel de rêve de dingue, surtout pour les jeunes. Les adultes sont sans doute un peu blasés, mais les enfants, c’est tellement facile de les toucher avec ça et de leur dire: « Regardez, il y a des choses positives, plein de possibilités. On peut trouver les solutions à des problèmes. » L’espace, c’est le moyen de leur dire que la science, la recherche, la protection de l’environnement sont des choses importantes et leur inculquer le raisonnement scientifique dès le plus jeune âge. "

©ÉdA Mathieu Golinvaux

©ÉdA Mathieu Golinvaux