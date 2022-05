Une première étoile pour le restaurant liégeois ¡Toma!: « Ce n’était pas un objectif » (vidéo)

LIRE AUSSI | Étoiles Michelin 2022: Comme chez soi à Bruxelles perd une étoile, trois nouveaux étoilés wallons (vidéos)

En plus de son étoile, le restaurant liégeois s’est vu décerner une étoile verte. Cette distinction, qui existe depuis l’an dernier, récompense des établissements pour leurs engagements en faveur d’une gastronomie plus durable. « Nous avons à coeur de sensibiliser sur notre démarche, d’avoir une prise de conscience sur notre consommation, précise le chef. Cette étoile verte est tout aussi inattendue et incroyable parce que cela a été relevé par les inspecteurs. Je suis fier d’être le porte-drapeau pour tous nos artisans et producteurs qu’on essaie de mettre en avant au quotidien. »

Le restaurant ¡Toma! n’a ouvert ses portes que depuis peu. « Nous étions prêts en décembre 2020, rappelle Thomas Troupin. Le confinement a fait que nous avons dû attendre pour enfin ouvrir fin juin 2021. Il s’agit d’un restaurant au cœur de la ville de Liège, dans un site historique avec notamment un jardin où on cultive nos légumes. Notre démarche est donc locale et immersive parce que la cuisine est complètement ouverte sur le restaurant. Le client peut ainsi interagir avec nous et nous sommes le lien avec la cuisine, mais aussi les producteurs pour vraiment sensibiliser sur une autre manière de consommer. »