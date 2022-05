C’est l’icône du jazz Herbie Hancock qui donnera le coup d’envoi d’Arena5 le 30/06, suivi par les chanteurs français Jacques et Thomas Dutronc (1/07). Le public pourra ensuite vibrer au rythme de Polo & Pan (3.07), Nile Rodgers & CHIC et Dimitri From Paris (6/07), IAM ( 15/07), MC Solar (16/07), Vianney (20/07), Alan Parsons Live Project (21/07) ou encore Gilberto Gil (24/07).

Infos et réservations: www.arena5.be/fr