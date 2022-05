Saint-Ghislain: le retour des géants, pour une Ascension qui voit grand

Parmi les nouveautés, il y a un retour notable à signaler: celui des géants. Dans les années 70 et 80, ils prenaient part au cortège. Le premier géant, Ghislain (photo), a défilé pour la première fois en 1976 et incarnait le fondateur de la ville. Il a été rejoint quelques années plus tard par Ghislaine, créée dans le cadre du 15e anniversaire du jumelage entre la cité de l’Ourse et la ville normande de Saint-Lô.

Mais avec le temps, la tradition s’est perdue et les géants se sont détériorés. Ils ont fini dans un atelier de la ville, dans un triste état.

Désireux de dynamiser le cortège de l’Ascension, le syndicat d’initiative a voulu faire raviver cette tradition des géants et a planché sur la création de trois nouveaux géants. "Les précédents étaient très abîmés", explique Flavia Fidolino, chargée de communication du syndicat d’initiative de Saint-Ghislain. "Nous avons aussi voulu moderniser la structure. Les anciens sont en osier et étaient peu maniables. Ceux d’aujourd’hui sont beaucoup plus mobiles, leur tête et reliée à un sac à dos et les bras sont mobiles. Ces géants comptent trois porteurs: un pour le tronc et deux qui bougent les bras."

Symbole de jumelages

Un géant incarne toujours Ghislain et une géante représente toujours Saint-Lô, mais cette dernière s’appelle désormais Mathilde, du nom de la duchesse de Normandie et reine d’Angleterre, épouse de Guillaume le Conquérant. Un prénom beaucoup plus évocateur de la Normandie que Ghislaine. Enfin, le troisième larron s’appelle Bolek et représente un danseur. Il tire son prénom du premier roi de Pologne et symbolise le jumelage avec la ville polonaise de Sierakowice.

Les géants ont été fabriqués par l’atelier Les Passeurs de Rêves, situé à Orcq. Ils seront présentés ce vendredi 20 mai à la population de Saint-Ghislain. À 17h45, ils démarreront du syndicat d’initiative et arriveront à 18h sur le parvis de l’église. Après des discours, ils seront béni, comme le veut la tradition, par Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai. Ils déambuleront ensuite sur le parvis de l’église accompagné d’un groupe musical.

Les géants seront à redécouvrir le jeudi 26 mai dès 18h30, lors du cortège de l’Ascension. Rappelons l’autre grande nouveauté des festivités, à savoir une soirée de concerts gratuits sur la Grand-Place de Saint-Ghislain, avec Camelia Jordana en tête d’affiche.