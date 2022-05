Le blues des mandataires: "Si vous êtes élu, vous êtes suspect"

Pourquoi cette décision?

Cela fera 12 ans que je m’implique dans la politique de ma commune. C’est déjà un beau service civique. Je suis fier de ces années de travail, mais ça n’a pas toujours été facile. Notamment parce que je ne fais pas partie d’un grand parti, je n’ai donc pas d’entourage institutionnel ou de centre d’étude derrière moi qui prépare les dossiers.Je dois donc suivre une grande diversité de points dans une grande ville, avec toute la charge de travail que cela incombe.

Vous pointez notamment “la dégradation très avancée de notre rapport collectif à la politique”. Que voulez-vous dire?

Cela fait 20 ans que je suis impliqué et que je côtoie le monde politique (NDLR: il a commencé comme président de la FEF en 2000-2001). Mais l’image que j’en avais au début, celle d’un respect envers toutes ces personnes qui font le choix de s’investir dans la vie publique, a largement disparu. Il y a aujourd’hui un soupçon a priori, du simple fait que vous êtes élu: si vous êtes élu, vous êtes forcément suspect.

Même en faisant partie de l’opposition?

Je constate sur le terrain que beaucoup de gens ne comprennent plus la différence.

Vous n’êtes pourtant pas affilié à un parti dont l’image aurait été écornée par des affaires…

Être conseiller communal dans une ville comme Liège offre une certaine visibilité. C’est peut-être moins vrai pour un élu rural. Je viens pourtant d’une formation politique qui n’a jamais eu de responsabilités, qui ne pèse pas bien lourd sur les rapports de force, mais qui insuffle des idées dans le débat public. Je suis en outre étonné du nombre de gens qui pensent que, parce qu’on est élu, on a forcément plein de fric. Mais un mandat de conseiller n’est pas fortement rémunéré. Dans mon cas, pour pouvoir exercer mon mandat, j’ai dû réduire d’un mi-temps mon temps de travail.C’est donc le contraire, je perds de l’argent.

Vous pointez aussi “la destruction organisée de l’autonomie communale”...

C’est un principe constitutionnel mais qui n’existe plus dans la mesure où la réalisation de tout projet communal relève, au final, d’autres instances: instances de contrôles du budget, pouvoirs subsidiant, etc.Ce sont eux qui ont le dernier mot, il y a donc une perte de substance politique d’un conseil communal.

Vous évoquez enfin des pressions subies en dehors du cadre politique. De quel ordre?

Par exemple, depuis que je suis élu, l’ASBL pour laquelle je travaille ne reçoit plus les subsides auxquels elle pourrait prétendre et qu’elle devrait recevoir.Tout ça parce qu’il fallait me faire la peau. On a atteint un niveau de violence incroyable. Or, si j’assume le fait de prendre des coups, cela dévie désormais sur mes collègues ou ma famille, c’est très difficile.

Votre témoignage fait-il en quelque sorte écho au «Tous pourris», entendu de plus en plus fréquemment?

Pour les plus radicaux, oui. Pour ma part, je parlerais plutôt de désintérêt radical, de la part de gens qui n’ont pas les bases de compréhension du modèle communal. Ce n’est pas forcément malveillant, mais cela témoigne d’une immense lassitude démocratique. Attention: je ne veux pas décourager ceux qui voudraient se lancer.C’est dur, mais nécessaire. Je ne remets pas du tout en cause mes années d’engagement.Tout le monde devrait s’investir un jour pour la chose publique.

Êtes-vous plutôt confiant ou au contraire inquiet pour l’avenir de notre démocratie?

Plutôt inquiet. Je crois que l’origine du problème vient de la précarisation grandissante des gens qui n’ont plus le pouvoir ou l’envie de s’intéresser au débat démocratique, mais aussi de la “junk info” (NDLR: appelées aussi “infos poubelles”), qui fait énormément de dégâts.