Les images toujours impressionnantes du concours de dunks du All Star Game: Et de trois pour Simon Lamy (vidéo)

" C’est ma quatrième participation et c’est la troisième fois que je gagne, c’est super , commente le pivot de Rulles. Le niveau était très relevé, surtout lors des qualifications. Au départ, je ne pensais même pas aller en finale. Je sais que Mathis (Bizimana) et Hugo (Deneve) font de sacrés dunks. Démoulin, je ne le connais pas, mais on a vu ce qu’il peut faire. Tous les dunks étaient bons, je trouve. J’avais prévu de sauter au-dessus de la mascotte, mais comme Jérôme Giebens est passé au-dessus de deux gars, j’ai ajouté une personne avec la mascotte. Et c’est passé. Je voulais aussi faire un dunk à 360°, mais en finale, j’ai assuré et j’ai profité que Giebens avait raté son deuxième dunk. "

Une finale, il faut le dire, d’un moins bon niveau que les qualifications.

Dunker devant autant de monde, ça ne donne pas un peu de stress? " Aucun stress pour moi , assure Simon Lamy. Mais je n’en étais pas à mon premier All Star Game… Beaucoup de public, ça me donne plutôt de l’adrénaline. "

Notons que le jury était composé, un peu trop à la va-vite, de Clément Thomas (Neufchâteau), Simon Hissette (Neufchâteau), Perrine Laurant (Neufchâteau), Mbaye Daouda (sponsor) et Issa Fall (Musson). Étonnant de voir trois Chestrolais sur les cinq, alors que trois dunkers venaient de Neufchâteau. Si l’une ou l’autre cotes ont pu être contestées par certains dans le public, au bout du compte, aucun Chestrolais ne s’est retrouvé en finale…

©ÉdA