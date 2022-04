Plus de 11 000 électeurs appelés aux urnes à l’UMons

Des élections internes importantes auront lieu ces mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022 au sein de l’Université de Mons. Plus de 10 000 étudiants et 1 500 membres du personnel (enseignants, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers) sont appelés à désigner par vote électronique leur recteur, leur premier vice-recteur ou vice-rectrice ainsi que leurs représentant(e)s au Conseil d’administration.