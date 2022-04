Mons: la maison Dosin, perle Art Nouveau, cherche toujours preneur

La maison Dosin, grosse demeure située à l'angle du Boulevard Dolez et la rue Jacques de Guise à Mons, cherche toujours preneur. Cette perle architecturale emblématique du style Art Nouveau en vogue au début du XXe siècle s'était fanée, détériorée par le temps qui passe et le manque d'entretien. Jusqu'à ce qu'un promoteur immobilier ne la rachète voici trois ans et entame une importante restauration.