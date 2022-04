Dans la nuit du 9 juin 2019, Konstantin se trouvait avec son ex-compagne dans un club de billard. L’intéressé avait consommé une grande quantité d’alcool.

Une altercation et survenue entre l’homme et son ex-femme. L’homme a tiré la dame par les cheveux. Il l’a frappée à coups de poing et de pied. Il lui a également cogné la tête contre le sol à plusieurs reprises.

La victime présentait des hématomes et des contusions sur tout le corps. Le médecin a estimé que la dame souffrait d’une incapacité de travail de 7 jours à la suite de cette agression.

Le lendemain de ces faits, comme si ce n’était pas suffisant, Konstantin s’est présenté au domicile de son ex-compagne. Sur place, il a eu un contact avec sa fille.

Cette dernière était énervée à la suite du comportement adopté par Konstantin à l’égard de sa maman. Sous le coup de la colère, sa fille l’a giflé. L’intéressé a alors porté des gifles à la jeune femme! Selon lui, il voulait la “calmer”! Le tribunal a estimé que la réaction de l’homme était “sans commune mesure avec l’attitude adoptée par sa fille” et qu’il n’y avait lieu de retenir aucune excuse de légitime défense ou encore de provocation. Le tribunal a aussi tenu compte des aveux du prévenu et du fait qu’il n’a aucun antécédent judiciaire.