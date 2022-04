Incendie le long des voies de chemin de fer à Germoir

Aux alentours de 20h ce jeudi, un feu s’est déclaré dans les broussailles le long des voies de chemin de fer, à proximité du pont du Germoir. Une autopompe a été dépêchée sur place. Le trafic ferroviaire a été interrompu et l'arrêt de tram Germoir n'était plus desservi pour laisser les pompiers intervenir. Les causes de l'incendie restent floues.