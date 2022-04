Dès lors, "il est formellement interdit de s’approcher et de nourrir les canards, oies ou autres oiseaux vivants."

En cas de découverte d’espèces mortes, chaque citoyen est prié de contacter le service Environnement de la Ville au 04/374.84.81.

La Ville signale par ailleurs que le virus est transmissible aux chiens, "il est primordial de les tenir en laisse et de ne pas les laisser approcher des volatiles. Par précaution nous conseillons aux particuliers de confiner et protéger leurs volatiles/volailles pour éviter tout contact avec des oiseaux sauvages."

L'AFSCA souligne qu'il n'y a aucun risque en ce qui concerne la consommation de viande de volaille et d'œufs. "Vous pouvez donc continuer à utiliser les œufs de vos animaux sans aucun problème!"

Confiner ses volailles

Des cas de grippe aviaire ont également été détectés sur la commune d'Oupeye qui donne les mêmes consignes: "Ne vous approchez pas des canards, oies, oiseaux vivants ou mort. Si vous observez un oiseau mort: veuillez contacter le numéro gratuit 0800/99 777 ou 04 267 06 44 (service environnement)." Il est également demandé de ne pas nourrir les oies et les canards.

Et de rappeler les mesures de prévention d’application depuis le 15 novembre:

"Vous devez confiner ou protéger vos volailles de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages; Nourrir et abreuver tous vos oiseaux à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages; Ne pas les abreuver avec de l’eau de réservoirs d’eaux de surface ou de l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages. Les ratites et autres oiseaux (pigeons de course, rapaces, oiseaux d'ornement, etc.) ne doivent pas encore être confinés pour le moment. Le consommateur n’encourt aucun risque."