Un policier blessé et un suspect relâché après une bagarre à Molenbeek-St-Jean

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté la présence de nombreuses personnes et deux d’entre elles, plus particulièrement énervées, qui voulaient s’affronter. "La police a tenté de calmer la situation", a expliqué le parquet de Bruxelles. "À un moment donné, certaines des personnes impliquées se sont enfuies et la police les a poursuivies à pied. Cela a conduit à un incident au cours duquel un certain nombre de personnes ont bloqué le passage de la police et un policier a été frappé".

Deux procès-verbaux ont été rédigés, un pour coups et blessures volontaires en lien avec la bagarre et un pour les coups portés au policier.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.