Ans: Henri Huygen acquitté d'avoir tenu des propos homophobes!

Mais Henri Huygen a démenti avoir tenu les propos qu’on lui attribue. Selon les témoins, il aurait déclaré: “Les relations sexuelles entre hommes sont contre nature. Vous avez l’habitude de ce genre d’attitude au MR”. Toujours selon des témoins, il aurait aussi demandé à cette personne, dont il savait qu’elle était homosexuelle: “Est-ce que tu peux m’expliquer les relations sexuelles entre hommes?” Il aurait aussi précisé que pour lui: "Deux hommes qui s’enc… c’est contre nature. L’affection entre hommes, je comprends, mais le sexe entre hommes non.”

Lors de la première audience devant le tribunal, Henri Huygen a déclaré qu’il n’avait jamais tenu de tels propos. “Je réfute absolument toutes les accusations”, a-t-il expliqué. Les faits se sont produits lors d’une soirée festive dans sa commune. “ C’était une manifestation de quartier que j’ai organisée. Je me suis levé pour saluer le MR qui venait d’arriver.”

Selon un témoin, il aurait eu des gestes maniérés, exagérés du type “Cage aux folles.” Mais selon Henri Huygen, son comportement aurait été mal interprété. “J’ai fait le baisemain à plusieurs dames et j’ai voulu continuer, mais je me suis rendu compte que la personne était un homme. Je me suis reculé.”

Toujours lors de cette soirée, un élu lui aurait dit qu’il allait avoir des difficultés à être élu à cause d’un autre homme politique PS. Selon Henri Huygen, la discussion était humoristique. “Il était également homosexuel. Il m’a dit que j’allais me faire enc… Il m’a précisé qu’il avait un taux de pénétration assez important et là j’ai répliqué qu’il avait le taux de pénétration qu’il avait et qu’il ferait certainement mal. Là, il a eu un sourire narquois sur les lèvres. Je lui ai répondu que l’on était en démocratie, que chacun faisait ce qu’il voulait. ”

Un échange qui a irrité une dame présente. “C’est la seule conversation que j’ai eue avec ce Monsieur ce soir-là. Après, on est venu me dire que l’on disait de moi que j’étais homophobe. Je suis allé trouver le bourgmestre et je lui ai raconté l’incident qui venait de se passer.” Thomas Cialone l’aurait alors interpellé. “Je lui ai dit Thomas, je n’ai rien contre les personnes homosexuelles. Je ne suis pas comme cela. J’ai essayé de discuter avec Thomas, mais il était assez fâché. “

Henri Huygen a expliqué avoir assisté au mariage de Thomas Cialone et son compagnon. “Le lendemain de cette soirée, il a envoyé des mails à pratiquement tous les présidents de parti du Royaume en disant que j’étais homophobe. Il est innommable que Monsieur Di Rupo m’aie traité d’homophobe à la télévision. Il a oublié qu’il y a trois pouvoirs en Belgique.” Comme l'avait plaidé Me Alexandre Wilmotte pour le prévenu, le tribunal a estimé que l’infraction n'était pas établie.

L'avocat est particulièrement satisfait de cette décision. "C’est une décision qui consacre une fois de plus la liberté d’expression dans un pays démocratique", indique Me Wilmotte. "Comme je l'avais plaidé, même un propos moralement condamnable, n’est pas nécessairement pénalement répréhensible."

L'avocat admet que les paroles n'étaient pas acceptables moralement. "Si les propos qui ont été tenus, sont effectivement condamnables moralement, ils n’étaient pas destinés à inciter d’autres personnes à des comportements discriminatoires, haineux ou violents. Le tribunal en a conclu qu’il n’y avait effectivement pas d’incitation à la haine."