Le « pas de côté » du patron de Filigranes: une « avancée » pour le collectif d’employés

Et d’ajouter que les employés allaient désormais prendre contact en interne avec les autorités compétentes pour trouver l’aide nécessaire et les démarches à effectuer. Le collectif n’exclut toutefois pas de déposer une plainte collective au pénal "si cela est nécessaire et peut servir à notre cause".

Le collectif précise, enfin, qu’il n’appelle pas au boycott de la librairie afin de ne pas mettre en péril l’emploi des salariés actuels.