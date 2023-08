En grève contre le patriarcat lors de la Journée internationale des droits de la femme

Ce dimanche, dans plus de trente pays, des femmes seront en grève. Pendant toute la journée, celle des droits de la femme, elles arrêteront toutes leurs activités pour protester contre les inégalités. Elles sont salariées, indépendantes, étudiantes et en ont assez des violences physiques et psychologiques, assez qu’on leur impose comment vivre leur sexualité et assez de la complicité politique, juridique et culturelle dont leurs auteurs bénéficient.