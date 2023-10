Un risque de coup de vent cette semaine ? Farid répond à votre question météo

Les rafales pourraient forcir en deuxième partie de semaine et surtout entre samedi et lundi prochain où de petits creusements secondaires seront à surveiller. A priori, pas de situation tempétueuse pour cette semaine même si on pourrait ponctuellement atteindre 70-80 km/h le week-end prochain sur la bande côtière. Une vraie météo de saison douce, modérément venteuse et humide.

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Cette première semaine de vacances de la Toussaint commencera plutôt de manière sympa. En effet, une dorsale anticyclonique mobile stabilisera temporairement l’atmosphère avec un soleil resplendissant au lever du jour. Il fera donc lumineux après la dissipation d’éventuels bancs de brouillards locaux. Au fil de la matinée, ça se chargera assez rapidement de cirrus de plus en plus épais sur Hainaut-Flandres et sud où ça deviendra grisonnant (plus lumineux du nord à l’est).

L’après-midi, une zone pluvieuse arrivera du sud où il commencera à pleuvoir (Namur-Luxembourg) puis Hainaut-Flandres et Brabants vers 15-17 H. Le nord et l’est seront atteints fin d’après-midi et il faudra compter sur 2-3 H de pluies faibles mais continues sous un vent d’est modéré à assez fort. Il fera doux avec 10 à 15°C et nous retrouverons un temps plus sec le soir avec le retranchement des pluies au nord de la capitale et sur l’Ardenne (nuit plus sèche partout).