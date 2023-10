"Quel jour va-t-il faire le plus beau pour sortir lors de cette semaine de vacances?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Une certaine accalmie interviendra mais il faudra craindre quelques ondées en première partie de matinée (reste de ce creux). Une courte rincée donc de 7 à 9-10 H et un temps déjà plus sec près de la France alors que ces averses concerneront surtout le nord et l'est. Fin de matinée, il fera globalement sec avec quelques timides percées du soleil mais loin d'être le grand bleu...

L'après-midi, nous subirons le retour d'occlusion avec à nouveau des précipitations et pas mal d'ondées voire de la pluie continue surtout à la mer et du Hainaut à la capitale. Il pleuvra un peu moins au sud plutôt touché fin d'après-midi avec plutôt des nuées locales. Le vent fouettera pas mal de secteur sud (55-70 km/h) et il fera doux sans plus avec 11 à 13-14°C selon les accalmies. En soirée, toujours un temps maussade sur une grande moitié ouest et peut-être moins de pluie en Ardenne plus loin du front occlus.