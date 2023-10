"Possible de pêcher ce samedi ?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Il pleuvra beaucoup dès le matin surtout sur les provinces du sud mais aussi du Hainaut aux Flandres (un peu moins de la capitale à Liège jusqu'au nord. On pourra relever déjà 10 à 15-20 L en cours de matinée sur les régions précitées. Attention à la circulation à l'heure de pointe et le risque d'aquaplanage.

Fin de matinée et l'après-midi, le système va onduler. De ce fait, il pleuvra encore et encore avec cette fois-ci davantage sur le nord, les Flandres et l'est. Les régions proches de la France pourront retrouver une accalmie avec des pluies plus disparates puis quelques éclaircies fin d'après-midi à l'arrière du front froid. Des ondées éclateront à l'arrière mais plus de pluie continue. Les maximas seront plus frais ne dépassant pas 13 à 15°C voire 16°C si une trouée sort à l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de secteur est le matin puis de sud-ouest après-midi à l'arrière de la dépression. En soirée, il fera un peu plus sec.