"Beaucoup de pluie prévue pour cette fin de semaine?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

À l'arrière de la perturbation de jeudi soir, nous connaîtrons une petite période de répit avec en matinée un temps sec mais de nombreuses masses nuageuses. Peut-être des éclaircies plus franches de Liège au nord alors que le ciel se couvrira déjà depuis la frontière française où il fera déjà mitigé avant midi mais encore sec.

Début d'après-midi, des averses toucheront la partie ouest et centrale du pays mais entrecoupées de périodes sèches plus longues sur l'est et le nord. Au fil des heures, des pluies plus continues envahiront l'entièreté du royaume au passage d'un autre front occlus avec une préférence pour la basse et moyenne Belgique. Il devrait faire un peu plus sec en fin de soirée et la nuit suivante avec ces précipitations traînant encore un peu sur l'Ardenne. Le vent soufflera assez fort de secteur sud et les maximas avoisinant 16 à 18°C avant une baisse sous les pluies