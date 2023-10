"Quelle différence entre gelée blanche, givre et verglas ?" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin météo de ce mercredi?

Ce mercredi, nous observerons d’abord des nuages élevés, doublés de nuages d’étage moyen, avec encore un peu de lumière sur l’est et le nord. En fin de matinée, l’ambiance deviendra mitigée un peu partout et une goutte de pluie pourra s’échapper de cette couverture nuageuse, principalement près de la France (anecdotique).

En fin d’après-midi, une perturbation plus active abordera notre pays en phase occlus donnant un cordon de pluies modérées et une bonne heure de temps agité. Cette limite atteindra le Hainaut et les Flandres, l’ouest de la capitale vers 15-18 H, le Namurois et l’est des Brabants vers 17-20H et l’est dans un timing 19-22 H. Pendant ce temps-là, le temps plus sec reviendra déjà par l’ouest avec une ondée isolée à l’arrière et quelques éclaircies annonçant une nuit calme. Le flux de sud-est modéré advectera de l’air doux et les maxima remonteront entre 13 et 18°C à l’avant de la perturbation.