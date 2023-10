”Du beau temps pour un stage sportif cette semaine ?” : Farid répond à votre question météo

Salut Julie, il faudra prévoir de quoi se couvrir, mais aussi des vêtements de pluie. On attend tout d’abord un mercredi globalement sec, mais frais le matin avec pas mal de nuages et finalement l’arrivée de zone de pluie active en fin de journée. Elle sera suivie d’une accalmie temporaire jeudi matin dans un ciel d’alternance. Puis la pluie fera son retour en fin d’après-midi et la soirée suivante devrait être plus douce (15-17°C). Vendredi sera nettement plus maussade, entre le rapprochement d’un complexe dépressionnaire et de fréquentes pluies parfois actives, accompagnées d’un bon vent de sud-est et de températures en baisse revenant à 13-15°C. Il faudra donc un bon manteau mais aussi des vêtements pour profiter des périodes sèches notamment mercredi et jeudi matin.