”Doit-on bientôt craindre des gelées en Belgique ?” : Farid répond à votre question météo

Salut Lionel, nous devrions assister à la nuit la plus froide de la semaine avec ce lundi matin 0 à -4°C dans certaines vallées ardennaises. Un vent faible combiné à une masse d’air froid et un ciel dégagé feront chuter le mercure. Ce dernier devrait descendre entre 2 et 4°C sur ta région et une toute petite gelée blanche ne sera pas exclue dans certaines vallées ou en rase campagne mais probablement pas sur Gembloux. Je pense qu’il n’y ait rien à craindre pour ton secteur concernant les plantes sensibles alors que ça remontera déjà un peu la nuit prochaine sauf dans les trous à froid ardennais où il gèlera de nouveau. Les nuits deviendront plus douces à partir de mercredi et surtout jeudi avec le retour du flux de sud.