Farid répond à votre question météo: “Quel temps pour la Simpélourd à Soignies ?”

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Le front froid sera rapidement repoussé vers le Grand-Duché et de larges éclaircies seront déjà de retour à la mer mais aussi sur Hainaut-Brabant-Namur. Quelques nuages bas pourront s’accrocher sur Liège et l’Ardenne mais il y fera rapidement sec et de plus en plus lumineux.

Fin de matinée et l’après-midi, des cumulus bourgeonneront de par l’air froid d’altitude et le soleil encore un peu haut apportant une légère instabilité. Un ciel d’alternance et le risque d’une nuée sur le nord du royaume. Ailleurs, un temps sec et de belles périodes de soleil entre les cumulus parfois nombreux. Toujours plus de soleil près de la France et au littoral et finalement une chouette journée mais 10 à 14°C au meilleur de l’après-midi sous un vent de nord-ouest modéré. Le soir, ça rafraîchira rapidement et du gel sera probable dans les vallées du sud.