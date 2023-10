Météo: pluies intermittentes sur tout le pays ce jeudi 12 octobre 2023

Au matin, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie sur toutes les régions. L'après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec sur la moitié ouest du pays alors que des averses resteront plus présentes ailleurs avec toutefois quelques éclaircies. Les températures atteindront 15 degrés en haute Ardenne et 18 à 19 degrés en plaine. Le vent restera modéré et s'orientera au secteur ouest à sud-ouest.