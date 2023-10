”Les premières gelées nocturnes arrivent” : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Nous profiterons d’une dernière advection douce avant de basculer dans l’automne. Le matin, les dernières gouttes quitteront le pays par la Campine et nous retrouverons un temps sec mais grisonnant des Flandres à la capitale en passant par les Brabants et le Hainaut. Davantage de lumière sur le sud-est et l’Ardenne où l’atmosphère s’asséchera plus rapidement.

Fin de matinée et l’après-midi, un peu de lumière sur le centre du pays à travers les nombreux nuages élevés et moyens tandis que le ciel aura du mal à s’éclaircir à la mer jusqu’au nord. Les maxima seront bien doux avec 20°C au littoral et sur les sommets et jusqu’à 24°C au centre sous un vent assez fort de sud-ouest. Ce dernier poussera parfois jusqu’à 75 km/h à la mer où une zone de pluie s’engagera après 16-17 H (front froid plus structuré). Ce système arrosera le centre en soirée et le sud la nuit suivante.