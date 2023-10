"Un bon manteau sera de mise ce samedi" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi?

Le pays se réveillera sous une belle couche de nuages, mais la perturbation ne donnera pas d’énormes quantités de pluie. On retrouvera quelques faibles pluies continues sur la partie centrale du royaume (Hainaut-Brabants jusqu’au sillon Sambre et Meuse). De part et d’autre de ce cordon pluvieux, les précipitations seront plus éparses notamment en Flandre et au sud du pays. De manière générale, il fera gris, mais pas trop venteux avec quelques rafales de sud-ouest avoisinant 30-40 km/h.

L’après-midi, cette zone de pluie aura tendance à se désactiver. Quelques petites nuées, mais aussi des périodes sèches plus nombreuses près de la France et le sud du relief ardennais avec pourquoi pas de timides ouvertures. On attend sur la journée 1 à 4 L au sud, 2 à 5 L sur le centre et 4 à 12 L au nord de la capitale jusqu’à la mer. Maxima de 15 à 19°C et vent de sud-ouest modéré sauf près des Pays-Bas, où il soufflera de nord-est faiblement. Le soir, quelques gouttes en Flandre, mais un temps globalement sec ailleurs.