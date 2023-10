Farid répond à votre question météo : “Le passage à l’automne est confirmé, c’était la dernière période douce de l’année”

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Nous profiterons encore de beaucoup de lumière même si la météo s’annonce déjà laiteuse voire grisonnante à la mer dès le matin au passage du front chaud inactif. Sur le centre (Hainaut-Brabants), des nuages élevés parfois doublés de spécimens d’étage moyen alors qu’il fera encore ensoleillé sur le sud et l’Ardenne.

Durant l’après-midi, ce ciel plus laiteux voire gris mais aussi de belles éclaircies progressera vers le sud avec à nouveau davantage de lumière du centre à l’ouest sauf à la mer. Il fera sec et toujours très doux avec 19-20°C à la mer et sur les sommets mais 22 à 24°C sur le centre en fonction des percées du soleil dans le secteur chaud. Début de soirée, les premières gouttes pourront se montrer au littoral progressant vers Hainaut et capitale durant la nuit épargnant encore le sud. Fin de nuit et jeudi matin, ces petites pluies continueront de stagner sur le pays épargnant Namur et surtout Liège et Luxembourg. Vent de sud-ouest modéré à assez fort voire fort à la côte.