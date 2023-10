Chute du mercure confirmée pour la fin de semaine : Farid répond à votre question météo

Sur les dernières modélisations, il arriverait plutôt en matinée avec un ciel de traîne samedi après-midi et plutôt un régime d’averses entrecoupées d’éclaircies sous 15-17°C de maxima et un bon vent de nord-ouest.

Dimanche serait plus calme avec quelques ondées plus isolées, on va croiser les doigts pour que l’éventuelle perturbation samedi passe assez tôt ce qui est possible à cette échéance. De manière générale, on n’attend pas de grosses quantités et tout espoir est encore permis !

Et sur le reste du pays ce lundi ?

On va démarrer la semaine comme on l’a terminé avec la persistance de cet air chaud remontant de France et d’Espagne où le cagnard est encore présent à 11 semaines de Noël. Une petite anomalie circulera cependant sur les Pays-Bas débordant sur le centre et surtout l’est et le nord du territoire où les nuages de moyenne altitude pourront être plus abondants surtout en matinée.

Ailleurs, un soleil certes voilé mais tout de même présent mais aussi des voiles d’altitudes peut-être moins nombreux à la mer. Davantage de lumière sur l’extrême sud, la frontière française et du coup les températures resteront élevées oscillant entre 18 et 22 voire 23°C en fonction des éclaircies. Le vent s’orientera à l’ouest et fera tout de même extrêmement bon pour la saison. En soirée, à nouveau de larges éclaircies pour tout le monde.