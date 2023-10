Farid répond à votre question météo : voici les régions dans lesquelles il fera le plus doux ce dimanche

Bonjour Alessio ! Dimanche, le pays se trouvera en plein conflit de masses d’air. Une descente d’air plus fraîche située sur l’Europe centrale qui viendra frôler notre Belgique et de l’air plus chaud nous arrivant du sud par la frontière française. De ce fait, on pourra observer de grandes disparités entre le nord et le sud. La matinée sera globalement nuageuse (un peu moins sur le Hainaut et le long de la frontière française) avec l’arrivée d’un front très affaibli. Ensuite, cette couverture nuageuse se déchirera sur la totalité du pays laissant place à de belles éclaircies. Les températures ne dépasseront pas 18-20°C sur Bruxelles et 17-18°C de Liège au nord. Les régions de Mons et Tournai, jusqu’à la côte belge seront les plus gâtées avec 21-22°C.