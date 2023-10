"Un Noël blanc est-il possible?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

En matinée, pas mal de nuages moyens surtout au nord de la capitale jusqu'à l'est. Plus on ira vers le Hainaut, la France et le sud, plus il fera lumineux grâce à une influence anticyclonique plus marquée et un flux davantage orienté sud-ouest. La présence du soleil fera remonter les températures (16-17°C en plaine à la mi-journée).

Après-midi, pas mal de soleil sur Hainaut, littoral, Brabants et provinces du sud tandis qu'on observera encore des nuages dériver du nord à l'est mais avec de plus en plus de luminosité. Une agréable journée d'arrière-saison durant laquelle on atteindra 20 voire 21°C en basse et moyenne Belgique et 16 à 17°C sur les sommets ardennais sous un vent de sud-ouest modéré. En soirée, le ciel se dégagera avec formation de brouillards et nuages bas un peu plus répandus.