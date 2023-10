"Quel jour aller à la mer ce week-end?" Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Pas de grands changements attendus puisque les hautes pressions continueront de nous influencer, bien que positionnées un chouia trop au sud. Des nuages moyens et élevés en lien avec une faible perturbation atténuée qui masqueront souvent le soleil dès le matin même si ce dernier pourra faire quelques apparitions près de la France. De manière générale, cela sera plutôt mitigé mais suffisant pour profiter de l'extérieur.

L'après-midi, des éclaircies un peu plus généreuses du Hainaut à la mer et sur le sud du relief ardennais (Gaume). Ailleurs, il y aura toujours pas mal de nébulosité et quelques rayons de soleil bien timides, cachés par de nombreux nuages moyens (un peu de crachin possible près des Pays-Bas). Cependant, il fera doux avec 15 à 19°C et il n'y aura pas trop de vent, ce dernier poussera jusqu'à 25-30 km/h maximum de secteur ouest, sud-ouest. Le soir, la situation sera la même avec des nuages plus nombreux au nord et une goutte possible du Limbourg à la Campine.