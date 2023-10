"J’ai prévu un petit séjour en Ardenne de jeudi à samedi": Farid répond à votre question météo

Bonjour Yasmina, bien que le t-shirt ne sera plus de mise, la météo ne sera pas mauvaises pour ton séjour. Jeudi verra une alternance de nuages et de belles éclaircies. Il devrait faire globalement sec avec une goutte possible en fin d’après-midi, début de soirée. Les températures atteindront 15 à 16°C avec un vent d’ouest modéré. Vendredi, la matinée sera encore bien nuageuse mais sèche. Les éclaircies gagneront du terrain l’après-midi, ce qui permettra au mercure de grapiller un petit degré (16 à 17°C en fonction de l’ensoleillement). Amélioration confirmée pour samedi avec beaucoup de soleil après la dissipation des nuages bas voire des brouillards présents en matinée. On pourrait atteindre 19 à 20°C sous un vent de sud-ouest.