”Quel temps pour le semi-marathon de Mons ce dimanche ?”: Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Ce petit passage frontal donnera donc progressivement des pluies sur le centre alors qu’il fera encore sec au sud et déjà plus lumineux en fin de matinée à la mer. Il ne sera pas exclu d’observer une petite réactivation du front sur Hainaut-Brabants avec quelques litres et des pluies un peu plus actives de 10 à 13-14 H. Cette limite atteindra les provinces du sud et l’Ardenne plutôt mi-journée mais le ciel s’y couvrira à l’avant.

Après-midi, retour du soleil à la mer puis sur l’ouest d’une ligne ''Charleroi-Bruxelles'' après 15 H où le ciel s’éclaircira subitement. Encore un peu de pluie sur le sud et en Ardenne qui verra ces précipitations traîner jusqu’en soirée alors qu’il fera plus sec et variable ailleurs (belles trouées et gros cumulus pouvant laisser une dernière courte nuée). Les maximas seront plus frais avec plus que 13 à 17°C vers 16 H sous un vent qui aura tourné au nord-ouest (30-40 km/h). Le soir, ça se dégagera partout mais il fera plus frais avec formation de brouillards.